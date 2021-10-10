Эвакуированных после пожара петербуржцев разместили в гимназии
Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на данные пресс-службы администрации Петроградского района.
«Эвакуированные жильцы размещены во временном пункте в гимназии №56», — заявил собеседник агентства.
В субботу, 9 октября, в центре Петербурга загорелась кровля жилого дома. Площадь возгорания впоследствии возросла до 800 кв. м.
Как уточнили в МЧС, в настоящее время происходит очаговое тление на площади 300 кв. м, пожар удалось локализовать.