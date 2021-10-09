В Ростовской области сотрудников ряда сфер обязали привиться от коронавируса

В Ростовской области волонтёров, курьеров, а также сотрудников гостиничного, туристического бизнеса и промышленности обязали пройти вакцинацию. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора по Ростовской области.

«Внести изменения в постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 №4 Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан», — говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной этих изменений стала неблагополучная эпидемиологическая обстановка на территории области.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 42,4 млн граждан.