В Ростовской области сотрудников ряда сфер обязали привиться от коронавируса
- AP
«Внести изменения в постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 №4 Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан», — говорится в сообщении.
Как отмечается, причиной этих изменений стала неблагополучная эпидемиологическая обстановка на территории области.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 42,4 млн граждан.