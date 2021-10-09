В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в истязании ребёнка

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В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в истязании ребёнка
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Следственным отделом расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание) в отношении 38-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате проведения следственных действий мужчина был задержан.

«По данным следствия, обвиняемый с октября 2017 года по октябрь 2021 года, действуя на почве длительно сложившихся личных неприязненных отношений к мальчику 2007 года рождения, являющемуся сыном его супруги, находясь в квартире одного из домов по бульвару Трудящихся, неоднократно избивал последнего», — добавили в СК.

В отношении мужчины принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) сотрудники Следственного комитета нашли причастных к избиению 12-летнего мальчика с особенностями здоровья.

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