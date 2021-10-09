Прокуратура организовала проверку из-за окрашивания рек Перми в зелёный цвет
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.
«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов на основании многочисленных публикаций в сети интернет организовала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зелёный цвет», — говорится в заявлении.
Уточняется, что для этого будут собраны пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний — ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» — запросят информацию о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.
Ранее в Кировской области завели уголовное дело по факту загрязнения реки Черняницы.