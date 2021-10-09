Прокуратура организовала проверку из-за окрашивания рек Перми в зелёный цвет

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Природоохранная прокуратура начала проверку по факту окрашивания пермских рек Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зелёный цвет.
Прокуратура организовала проверку из-за окрашивания рек Перми в зелёный цвет
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов на основании многочисленных публикаций в сети интернет организовала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зелёный цвет», — говорится в заявлении.

Уточняется, что для этого будут собраны пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний — ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» — запросят информацию о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.

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