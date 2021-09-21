В Кировской области завели дело по факту загрязнения реки

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В Кировской области завели уголовное дело по факту загрязнения реки Черняницы.
В Кировской области завели дело по факту загрязнения реки
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.

В СМИ появилась информация о возможном загрязнении реки. Данные направили в соответствующие ведомства, которые провели проверку. В результате принято решение о возбуждении дела, так как анализ проб поверхностной воды показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде рыбохозяйственного назначения.

Из-за несанкционированного сброса сточных вод нанесён вред водному объекту как объекту окружающей среды.

Расследование продолжается.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.

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