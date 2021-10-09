Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за птичьего гриппа
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«Распоряжением главы района 6 октября 2021 года введён режим чрезвычайной ситуации. На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырёх сёлах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа.
«Изъятые птицы уничтожены... Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесённых потерь», — добавили в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о работе ведомства по борьбе с птичьим гриппом.