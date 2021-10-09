Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за птичьего гриппа

Короткая ссылка
В МЧС заявили, что районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа.
Районная администрация в Башкирии ввела режим ЧС из-за птичьего гриппа
  • Reuters

«Распоряжением главы района 6 октября 2021 года введён режим чрезвычайной ситуации. На всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что специалисты изымают птиц из домашних хозяйств в четырёх сёлах, а медики вакцинируют жителей от птичьего гриппа.

«Изъятые птицы уничтожены... Администрацией района решается вопрос о возмещении гражданам понесённых потерь», — добавили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о работе ведомства по борьбе с птичьим гриппом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить