В Ханты-Мансийском автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Короткая ссылка
Оперштаб в Ханты-Мансийском автономном округе принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
В Ханты-Мансийском автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • AP

Об этом сообщает Интерфакс.

«Ввести в Югре с 11 октября обязательную вакцинацию по эпидемическим показаниям против COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, в частности, касается работников медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, сотрудников транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат вахтовики, а также ряд других граждан.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан вводят с 11 октября в Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить