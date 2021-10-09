В Ханты-Мансийском автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Оперштаб в Ханты-Мансийском автономном округе принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Ввести в Югре с 11 октября обязательную вакцинацию по эпидемическим показаниям против COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, в частности, касается работников медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, сотрудников транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат вахтовики, а также ряд других граждан.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан вводят с 11 октября в Саратовской области.