Сотрудник МЧС предстанет перед судом по делу о гибели 11 человек в доме престарелых в Башкирии

Заместителю начальника Учалинского межрайонного отдела ГУ МЧС России по Башкирии предъявлено обвинение по делу о гибели 11 человек во время пожара в доме престарелых.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Мужчина обвиняется в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц. В январе 2020 года он провёл проверку в Центре социального обслуживания населения в деревне Ишбулдино и выявил многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

По версии следствия, обвиняемый не принял необходимых мер — он направил только информационное письмо в органы прокуратуры с предложением провести проверку.

Впоследствии мужчина, зная, что надзорных мероприятий не проводилось, сам не организовал внеплановую проверку.

Свою вину сотрудник МЧС не признал.

В ночь на 15 декабря 2020 года в частном пансионате для престарелых в башкирском селе Ишбулдино произошёл пожар. По данным МЧС, в результате возгорания погибли 11 человек.

Директора сгоревшего дома престарелых в Башкирии осудили на три года.