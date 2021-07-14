Директора сгоревшего дома престарелых в Башкирии осудили на три года

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Директора пансионата для пожилых в Абзелиловском районе Башкирии, в котором в результате пожара в котором погибли 11 человек, осудили на три года колонии.
Директора сгоревшего дома престарелых в Башкирии осудили на три года
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Абзелиловский районный суд.

«Её признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде.

Также обвиняемой запретили заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам на два года.

В ночь на 15 декабря 2020 года в частном пансионате для престарелых в башкирском селе Ишбулдино произошёл пожар. По данным МЧС, в результате возгорания погибли 11 человек.

Директор дома престарелых была арестована.

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