Атомные подлодки Северного флота провели учебную «дуэль» в Баренцевом море

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Экипажи атомных подлодок Северного флота провели учебную «дуэль» в Баренцевом море. Использовались тренировочные торпеды.
Атомные подлодки Северного флота провели учебную «дуэль» в Баренцевом море
  • © Минобороны России

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.

Военнослужащие выполнили практические торпедные стрельбы в дуэльном варианте во время отработки задач противолодочной подготовки.

Также участники занятий отработали слежение, уход от преследования, атаку и контратаку с подводным маневрированием.

Завершились учения практическими торпедными стрельбами по условному противнику.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.

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