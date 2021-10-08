Атомные подлодки Северного флота провели учебную «дуэль» в Баренцевом море

Экипажи атомных подлодок Северного флота провели учебную «дуэль» в Баренцевом море. Использовались тренировочные торпеды.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.

Военнослужащие выполнили практические торпедные стрельбы в дуэльном варианте во время отработки задач противолодочной подготовки.

Также участники занятий отработали слежение, уход от преследования, атаку и контратаку с подводным маневрированием.

Завершились учения практическими торпедными стрельбами по условному противнику.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.