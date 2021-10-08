Атомные подлодки Северного флота провели учебную «дуэль» в Баренцевом море
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.
Военнослужащие выполнили практические торпедные стрельбы в дуэльном варианте во время отработки задач противолодочной подготовки.
Также участники занятий отработали слежение, уход от преследования, атаку и контратаку с подводным маневрированием.
Завершились учения практическими торпедными стрельбами по условному противнику.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.