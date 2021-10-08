Назван победитель конкурса «Директор года России — 2021»

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Победителем всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2021» стала Майя Майсурадзе из Московской области.
Назван победитель конкурса «Директор года России — 2021»
  • © Минпросвещения России

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Майсурадзе — директор областной Гимназии им. Е.М. Примакова.

Конкурс проходил 6—8 октября. Главный приз лауреату вручат в Кремлёвском дворце на торжественной церемонии, запланированной на 10 октября.

Ранее сообщалось, что учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса «Учитель года» в 2021-м.

Соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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