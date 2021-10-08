В Салехарде наградили двух учителей за подготовку 100-балльников по ЕГЭ

В Салехарде наградили учителей истории Александра Лебедева и Татьяну Иванову, которые подготовили 100-балльников по ЕГЭ.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на городскую администрацию.

Оба педагога получили гранты губернатора в размере 100 тыс. рублей.

Выпускники их классов ежегодно побеждают в олимпиадах и общероссийских конкурсах, а после выпускных экзаменов выбирают для поступления ведущие вузы.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.