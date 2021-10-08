В Салехарде наградили двух учителей за подготовку 100-балльников по ЕГЭ
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на городскую администрацию.
Оба педагога получили гранты губернатора в размере 100 тыс. рублей.
Выпускники их классов ежегодно побеждают в олимпиадах и общероссийских конкурсах, а после выпускных экзаменов выбирают для поступления ведущие вузы.
Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.