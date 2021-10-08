В Выборге арестовали подозреваемого в убийстве двух человек

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В Ленинградской области молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей в Выборге, избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка СК России.
В Выборге арестовали подозреваемого в убийстве двух человек
  • РИА Новости

«По ходатайству следственного органа судом молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 6 октября в квартире по Офицерской улице в городе Выборге были обнаружены тела мужчины и его супруги с признаками насильственной смерти. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц).

Ранее СК предъявил обвинение Виктору Мирскому, который был задержан по подозрению в убийстве семьи из трёх человек в Воронежской области.

 

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