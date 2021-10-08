В ЦВО передали знамёна восьми частей, участвовавших в разгроме нацистов во время войны

В Центральный военный округ передали знамёна восьми частей, участвовавших в разгроме нацистов во время Великой Отечественной войны, для размещения в государственных и муниципальных музеях.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Церемония состоялась на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил.

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин выразил уверенность, что реликвии займут главное место в музеях боевой славы Бийска, Омска, Оренбурга, Самары, Димитровграда, Саранска, Энгельса и Саратова.

«Каждое боевое знамя из восьми передаваемых сегодня в музеи Поволжья и Сибири овеяно великой славой, это непосредственный участник самых важных героических событий Великой Отечественной войны», — сказал он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.