РИА Новости: ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту

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Банк России поручил кредитным организациям предоставить информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, а также оценить риски при их проведении.
РИА Новости: ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Также кредитным организациям необходимо передать списки операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.

В том числе Банк России попросил предоставить информацию о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий.

В сообщении говорится, что ЦБ интересуют способы обнаружения так называемых клиентов-«дропперов», то есть физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.

Ранее в ЦБ предложили усиление контроля за пополнением карт в банкоматах.

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