РИА Новости: ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Также кредитным организациям необходимо передать списки операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.
В том числе Банк России попросил предоставить информацию о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий.
В сообщении говорится, что ЦБ интересуют способы обнаружения так называемых клиентов-«дропперов», то есть физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.
Ранее в ЦБ предложили усиление контроля за пополнением карт в банкоматах.