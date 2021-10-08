РИА Новости: ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту

Банк России поручил кредитным организациям предоставить информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, а также оценить риски при их проведении.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Также кредитным организациям необходимо передать списки операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.

В том числе Банк России попросил предоставить информацию о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий.

В сообщении говорится, что ЦБ интересуют способы обнаружения так называемых клиентов-«дропперов», то есть физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.

Ранее в ЦБ предложили усиление контроля за пополнением карт в банкоматах.