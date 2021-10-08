Лауреатов премии губернатора Подмосковья объявят 11 октября

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Лауреатов премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» объявят 11 октября.
Лауреатов премии губернатора Подмосковья объявят 11 октября
  • © Пресс-служба Губернатора Московской области

Премию присуждают за социально значимые инициативы, направленные на позитивные перемены разного масштаба в регионе.

Торжественная часть состоится в смешанном формате. Организаторы готовят к подключению около 50 точек в разных округах. Также церемония будет транслироваться в прямом эфире.

Награды вручат жителям, проявившим неравнодушие и искреннюю вовлечённость в жизнь своего места, города, округа или области.

Отличительная особенность этого года в том, что участники сами выбирали номинацию для своей заявки и размер вознаграждения, на которое они претендуют. Планируется вручить 500 премий. Общий призовой фонд — 80 млн рублей.

Десять участников с наиболее интересными и полезными реализованными идеями получат премию в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья».

В состав жюри входят лидеры общественного мнения, известные деятели в области медицины, образования, искусства, культуры и спорта.

В августе сообщалось, что в Доме правительства Московской области состоялось плановое заседание, посвящённое вопросам присуждения ежегодных премий губернатора.

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