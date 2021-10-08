Лауреатов премии губернатора Подмосковья объявят 11 октября

Лауреатов премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» объявят 11 октября.

Премию присуждают за социально значимые инициативы, направленные на позитивные перемены разного масштаба в регионе.

Торжественная часть состоится в смешанном формате. Организаторы готовят к подключению около 50 точек в разных округах. Также церемония будет транслироваться в прямом эфире.

Награды вручат жителям, проявившим неравнодушие и искреннюю вовлечённость в жизнь своего места, города, округа или области.

Отличительная особенность этого года в том, что участники сами выбирали номинацию для своей заявки и размер вознаграждения, на которое они претендуют. Планируется вручить 500 премий. Общий призовой фонд — 80 млн рублей.

Десять участников с наиболее интересными и полезными реализованными идеями получат премию в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья».

В состав жюри входят лидеры общественного мнения, известные деятели в области медицины, образования, искусства, культуры и спорта.

В августе сообщалось, что в Доме правительства Московской области состоялось плановое заседание, посвящённое вопросам присуждения ежегодных премий губернатора.