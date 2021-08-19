В Подмосковье обсудили присуждение ежегодных премий губернатора

В Доме правительства Московской области состоялось плановое заседание, посвящённое вопросам присуждения ежегодных премий губернатора.

В состав жюри 2021 года вошли музыкант Игорь Бутман, актёры Евгений Миронов и Сергей Безруков, а также общественные активисты, деятели в области спорта, образования и искусства.

Из общего числа заявок отобраны 490. Всего было подано 8860, из них 6640 опубликованы на сайте премии. Этап народного голосования прошли 1183 проекта.

В 2021 году проекты реализуются в четырёх категориях: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен».

Авторы 10 самых ярких проектов получат по миллиону рублей в рамках специальных премий губернатора «Перемены Подмосковья».

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Герои Подмосковья» выдвинули на соискание губернаторской премии.