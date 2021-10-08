Путин поручил правительству утвердить концепцию развития детского спорта до 2030 года

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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в стране до 2030 года.
Путин поручил правительству утвердить концепцию развития детского спорта до 2030 года
  • AP

«Правительству Российской Федерации — утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, рассмотренную на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. 

Путин поручил предусмотреть план мероприятий по реализации концепции, источники финансирования и целевые показатели этой программы.

Ранее российский лидер заявил, что реализация идей, которые будут предложены в ходе работы форума «Россия — спортивная держава», поможет развитию спорта в стране.

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