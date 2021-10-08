Бывший топ-менеджер «ПИК» Лефель арестован по обвинению в мошенничестве

Суд арестовал бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лефелю меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года», — сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

Ранее Лефель был вице-президентом по региональному развитию группы компаний «ПИК».

Как уточнили в «Самолёте», где мужчина трудоустроен в настоящее время, обвинения «не связаны с его деятельностью в компании».

Следствие ведёт ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Как рассказали в «ПИК», компания инициировала в правоохранительных органах разбирательство в отношении Лефеля.