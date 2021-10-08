Бывший топ-менеджер «ПИК» Лефель арестован по обвинению в мошенничестве
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- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лефелю меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года», — сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
Ранее Лефель был вице-президентом по региональному развитию группы компаний «ПИК».
Как уточнили в «Самолёте», где мужчина трудоустроен в настоящее время, обвинения «не связаны с его деятельностью в компании».
Следствие ведёт ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Как рассказали в «ПИК», компания инициировала в правоохранительных органах разбирательство в отношении Лефеля.