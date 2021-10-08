В ПИК сообщили, что заявление против Лефеля было подано компанией

Группа компаний «ПИК» инициировала в правоохранительных органах разбирательство в отношении Александра Лефеля, который ранее занимал должность вице-президента и был уволен в апреле 2019 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе девелопера.

«Александр Лефель был уволен из ПИК более двух лет назад, в апреле 2019 года. Заявление против Лефеля было подано ПИК», — сказал агентству представитель компании.

8 октября следствие попросило суд арестовать директора по региональному развитию ПАО «ГК «Самолёт» Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний «ПИК». Как уточнили в «Самолёте», обвинения «не связаны с его деятельностью в компании».

Следствие ведёт ГСУ ГУ МВД России по Москве, Лефелю уже предъявлено обвинение.