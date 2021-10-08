Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента «ПИК» Лефеля

Следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать директора по региональному развитию ПАО «ГК «Самолёт» Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.

«В адрес суда поступило ходатайство следствия об избрании Лефелю меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде РИА Новости.

Как уточняет агентство, ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний «ПИК».

В пресс-службе отметили, что следствие ведёт ГСУ ГУМВД России по Москве, Лефелю уже предъявлено обвинение.

При этом в «Самолёте» заявили, что обвинения «не связаны с его деятельностью в компании».