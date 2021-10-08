Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента «ПИК» Лефеля
- РИА Новости
«В адрес суда поступило ходатайство следствия об избрании Лефелю меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде РИА Новости.
Как уточняет агентство, ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний «ПИК».
В пресс-службе отметили, что следствие ведёт ГСУ ГУМВД России по Москве, Лефелю уже предъявлено обвинение.
При этом в «Самолёте» заявили, что обвинения «не связаны с его деятельностью в компании».