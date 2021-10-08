В Свердловской области начали бесплатно прививать иностранцев от COVID-19
- Reuters
«В Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. На этой неделе был решён вопрос о бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет», — цитирует РИА Новости сообщение.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава региона Александр Харитонов напомнил, что в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников некоторых сфер.
Он добавил, что в числе прочих прививку от COVID-19 должны сделать работники сферы обслуживания, многие из которых — мигранты.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активно продолжать вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса.