В Свердловской области начали бесплатно прививать иностранцев от COVID-19

Иностранных граждан начали бесплатно прививать от коронавируса в Свердловской области, сообщает Департамент информполитики региона.

«В Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. На этой неделе был решён вопрос о бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет», — цитирует РИА Новости сообщение.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава региона Александр Харитонов напомнил, что в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников некоторых сфер.

Он добавил, что в числе прочих прививку от COVID-19 должны сделать работники сферы обслуживания, многие из которых — мигранты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активно продолжать вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса.