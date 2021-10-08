В Свердловской области начали бесплатно прививать иностранцев от COVID-19

Короткая ссылка
Иностранных граждан начали бесплатно прививать от коронавируса в Свердловской области, сообщает Департамент информполитики региона.
В Свердловской области начали бесплатно прививать иностранцев от COVID-19
  • Reuters

«В Свердловской области продолжается вакцинация жителей против COVID-19. На этой неделе был решён вопрос о бесплатной вакцинации против новой коронавирусной инфекции иностранных граждан старше 18 лет», — цитирует РИА Новости сообщение.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава региона Александр Харитонов напомнил, что в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников некоторых сфер.

Он добавил, что в числе прочих прививку от COVID-19 должны сделать работники сферы обслуживания, многие из которых — мигранты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активно продолжать вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить