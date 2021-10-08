На Ямале вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда групп населения
- Reuters
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
В частности, мера распространится на сотрудников медорганизаций, а также работников сферы образования, культуры, обслуживания населения, учреждений отдыха и развлечений.
Кроме того, обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства региона.
Как ранее передавало URA.RU, на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей в связи с пандемией.