На Ямале вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда групп населения

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По распоряжению управления Роспотребнадзора по Ямалу в регионе вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий населения.
На Ямале вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда групп населения
  • Reuters

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В частности, мера распространится на сотрудников медорганизаций, а также работников сферы образования, культуры, обслуживания населения, учреждений отдыха и развлечений.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства региона.

Как ранее передавало URA.RU, на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей в связи с пандемией.

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