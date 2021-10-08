Эксперты службы занятости дали советы по поиску работы

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Карьерные эксперты службы занятости «Моя работа» дали советы по поиску подходящих вакансий.
Эксперты службы занятости дали советы по поиску работы
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам специалистов, при поиске работы желательно отказаться от сравнения себя с другими.

«Сравнивая себя с людьми, которые кажутся успешнее, вы можете снизить свою самооценку и перестать верить в собственные силы», — пояснили эксперты.

В то же время, добавили представители сервиса, то, что поиски работы затянулись, может свидетельствовать в том числе о редкости вашей профессии, малом числе вакансий или неэффективности каналов поиска.

Возможно, вам стоит проанализировать своё резюме и поведение на собеседованиях.

«Вы также можете обратиться к карьерным экспертам за консультацией. Усовершенствовав резюме и навыки, необходимые для трудоустройства, вы наверняка повысите свои шансы и получите позитивную обратную связь от работодателей», — заключили эксперты.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.

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