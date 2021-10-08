Эксперты службы занятости дали советы по поиску работы

Карьерные эксперты службы занятости «Моя работа» дали советы по поиску подходящих вакансий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам специалистов, при поиске работы желательно отказаться от сравнения себя с другими.

«Сравнивая себя с людьми, которые кажутся успешнее, вы можете снизить свою самооценку и перестать верить в собственные силы», — пояснили эксперты.

В то же время, добавили представители сервиса, то, что поиски работы затянулись, может свидетельствовать в том числе о редкости вашей профессии, малом числе вакансий или неэффективности каналов поиска.

Возможно, вам стоит проанализировать своё резюме и поведение на собеседованиях.

«Вы также можете обратиться к карьерным экспертам за консультацией. Усовершенствовав резюме и навыки, необходимые для трудоустройства, вы наверняка повысите свои шансы и получите позитивную обратную связь от работодателей», — заключили эксперты.

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