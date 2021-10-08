Минстрой: постановление о ценах на капремонт не приведёт к росту взносов граждан

Короткая ссылка
Возможные изменения цен контрактов на проведение капремонта в России не повлекут роста размеров взносов граждан на эти цели, заявили в Минстрое, комментируя соответствующее постановление правительства.
Минстрой: постановление о ценах на капремонт не приведёт к росту взносов граждан
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как пояснила статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ Светлана Иванова, решение касается строительных контрактов и взаимоотношений региональных фондов с подрядчиками.

«Документ предусматривает возможность увеличения цены договора на капитальный ремонт до 25% в связи с изменением стоимости строительных ресурсов», — напомнили в министерстве.

При этом источником увеличения цены договора «является экономия, образующаяся в ходе реализации программ капитального ремонта».

«Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта», — сказала Иванова.

Она подчеркнула, что постановление разрешает изменять цену контракта по капитальному ремонту до 25% «при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой».

Замминистра напомнила, что ранее у региональных операторов была возможность увеличить цену договора на капитальный ремонт до 15% в связи с ростом объёмов выполнения работ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому до конца года может изменяться стоимость услуг по капремонту (не более чем на 25%) из-за подорожания стройматериалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить