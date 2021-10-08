Минстрой: постановление о ценах на капремонт не приведёт к росту взносов граждан

Возможные изменения цен контрактов на проведение капремонта в России не повлекут роста размеров взносов граждан на эти цели, заявили в Минстрое, комментируя соответствующее постановление правительства.

Как пояснила статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ Светлана Иванова, решение касается строительных контрактов и взаимоотношений региональных фондов с подрядчиками.

«Документ предусматривает возможность увеличения цены договора на капитальный ремонт до 25% в связи с изменением стоимости строительных ресурсов», — напомнили в министерстве.

При этом источником увеличения цены договора «является экономия, образующаяся в ходе реализации программ капитального ремонта».

«Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта», — сказала Иванова.

Она подчеркнула, что постановление разрешает изменять цену контракта по капитальному ремонту до 25% «при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой».

Замминистра напомнила, что ранее у региональных операторов была возможность увеличить цену договора на капитальный ремонт до 15% в связи с ростом объёмов выполнения работ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому до конца года может изменяться стоимость услуг по капремонту (не более чем на 25%) из-за подорожания стройматериалов.