Правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы
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- РИА Новости
Как уточняет РИА Новости, сумма повышения не может превышать объём средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно.
Дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, в ней должно быть подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.
В сентябре Федеральная антимонопольная служба сообщила, что совместно с Федеральной налоговой службой начала проверки на рынке стройматериалов и смежных рынках.
По данным ФАС, был выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.