Правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому до конца года может изменяться стоимость услуг по капремонту (не более чем на 25%) из-за подорожания стройматериалов.

Как уточняет РИА Новости, сумма повышения не может превышать объём средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно.

Дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, в ней должно быть подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба сообщила, что совместно с Федеральной налоговой службой начала проверки на рынке стройматериалов и смежных рынках.

По данным ФАС, был выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.