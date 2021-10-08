Правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому до конца года может изменяться стоимость услуг по капремонту (не более чем на 25%) из-за подорожания стройматериалов.
Правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за цен на стройматериалы
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, сумма повышения не может превышать объём средств, которые региональный оператор имеет право израсходовать на финансирование программы капремонта ежегодно.

Дополнительный договор о повышении цены заключается только при наличии достоверной сметы, в ней должно быть подтверждено увеличение расходов на стройматериалы.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба сообщила, что совместно с Федеральной налоговой службой начала проверки на рынке стройматериалов и смежных рынках.

По данным ФАС, был выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.

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