ФАС совместно с ФНС проводит проверки из-за роста цен на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводит проверки на рынке стройматериалов и смежных рынках.

«В связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений ФАС России приняла решение провести детальные проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках», — заявили в службе.

В том числе проверки проведут на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Отмечается, что для оценки финансовых показателей ФАС организовала совместную работу с ФНС.

По данным ФАС, был выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.

Ранее ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с признаками злоупотребления доминирующим положением производителями «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».