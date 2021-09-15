ФАС совместно с ФНС проводит проверки из-за роста цен на стройматериалы
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- РИА Новости
«В связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений ФАС России приняла решение провести детальные проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках», — заявили в службе.
В том числе проверки проведут на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.
Отмечается, что для оценки финансовых показателей ФАС организовала совместную работу с ФНС.
По данным ФАС, был выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.
Ранее ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с признаками злоупотребления доминирующим положением производителями «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».