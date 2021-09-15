ФАС совместно с ФНС проводит проверки из-за роста цен на стройматериалы

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводит проверки на рынке стройматериалов и смежных рынках.
ФАС совместно с ФНС проводит проверки из-за роста цен на стройматериалы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений ФАС России приняла решение провести детальные проверки на рынках стройматериалов и смежных рынках», — заявили в службе.

В том числе проверки проведут на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Отмечается, что для оценки финансовых показателей ФАС организовала совместную работу с ФНС.

По данным ФАС, был выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов.

Ранее ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с признаками злоупотребления доминирующим положением производителями «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить