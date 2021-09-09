ФАС возбудила дело о нарушении законодательства производителями стекла

ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с признаками злоупотребления доминирующим положением производителями «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что коллективное доминирующее положение на рынке листового стекла занимают несколько производителей, в том числе «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».

В ведомстве отметили, что в сравнении с показателями прошлого года цена выросла более чем на 80%, несмотря на то что рост себестоимости был незначительным.

В ФАС считают, что это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию.

«Ведомство усматривает в действиях «Салаватстекло» и «Гардиан стекло» признаки злоупотребления доминирующим положением», — говорится в сообщении.

В августе ФАС России проводила внеплановые выездные проверки в отношении ряда торговых сетей на предмет антиконкурентного сговора.