Юрист дал советы по аренде жилья

Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, на что стоит обратить внимание при аренде жилья.

«Необходимо чётко уяснить: при аренде жилья никаких договорённостей в устной форме быть не может. Всё должно быть чётко оформлено с указанием всех необходимых данных (как квартиры, так и арендодателя), условий и сроков оплаты, прав и обязанностей сторон, предоплаты, штрафных санкций, форс-мажора, порядка и размера оплаты коммунальных платежей и взносов в ТСЖ, возможности хозяина квартиры приходить с проверкой соблюдения условий аренды и иных существенных условий договора. Даже если вы снимаете квартиру у родственников и добрых знакомых. Жизнь показывает, что отношения могут испортиться, а письменный договор — нет», — сказал он.

Он также отметил, что оплату лучше осуществлять в безналичном порядке: такие платежи легко отследить и подтвердить добросовестность арендатора. В случае, если хозяин квартиры настаивает на оплате наличными, юрист советует после каждого платежа составлять расписку о получении денежных средств.

«Любые переговоры об аренде квартиры стоит предварить проверкой следующих документов: свидетельства о регистрации права и выписки из ЕГРН, паспорта собственника квартиры и договора купли-продажи данного объекта недвижимости», — добавил Соловьёв.

Ранее стало известно, что стоимость аренды жилья в Москве показала рост после полугодового падения и вернулась к показателям, которые были зафиксированы до начала пандемии коронавирусной инфекции.