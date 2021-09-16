Аналитики заявили о росте стоимости аренды жилья в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Как отмечают специалисты, после падения стоимости в период с марта по август текущего года арендная ставка впервые показывает рост в сентябре этого года.
«Стоимость аренды в Москве сегодня примерно сопоставима с допандемийными значениями», — говорится в отчёте.
Аналитики сообщают, что спрос на аренду жилых помещений также начал расти. В июле этого года он вырос на 13%, а в августе прибавил 31%.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.