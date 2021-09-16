Аналитики заявили о росте стоимости аренды жилья в Москве

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В аналитическом отчёте сервиса по продаже и аренде недвижимости ЦИАН говорится, что стоимость аренды жилья в Москве показала рост после полугодового падения и вернулась к показателям, которые были зафиксированы до начала пандемии коронавирусной инфекции.
Аналитики заявили о росте стоимости аренды жилья в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечают специалисты, после падения стоимости в период с марта по август текущего года арендная ставка впервые показывает рост в сентябре этого года.

«Стоимость аренды в Москве сегодня примерно сопоставима с допандемийными значениями», — говорится в отчёте.

Аналитики сообщают, что спрос на аренду жилых помещений также начал расти. В июле этого года он вырос на 13%, а в августе прибавил 31%.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

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