Боевые расчёты ЧФ уничтожили корабли условного противника в Чёрном море

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота (ЧФ), дислоцированные на территории Республики Крым и Кавказского побережья, уничтожили в акватории Чёрного моря отряд кораблей условного противника в ходе учения.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«По замыслу учения в ходе слежения боевые расчёты обнаружили и взяли на сопровождение отряд кораблей условного противника, который, согласно полученным данным, готовился к нанесению удара по инфраструктуре экономики на двух направлениях: на Крымском полуострове и Кавказском побережье», — уточнили в пресс-службе ЧФ.

В учениях были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный» и ракетный крейсер «Москва».

Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.