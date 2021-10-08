Боевые расчёты ЧФ уничтожили корабли условного противника в Чёрном море
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- РИА Новости
Об этом пишет «Новый Севастополь».
«По замыслу учения в ходе слежения боевые расчёты обнаружили и взяли на сопровождение отряд кораблей условного противника, который, согласно полученным данным, готовился к нанесению удара по инфраструктуре экономики на двух направлениях: на Крымском полуострове и Кавказском побережье», — уточнили в пресс-службе ЧФ.
В учениях были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный» и ракетный крейсер «Москва».
Как ранее сообщало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.