Морские пехотинцы ТОФ провели боевые стрельбы на учениях в Приморье

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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.
Морские пехотинцы ТОФ провели боевые стрельбы на учениях в Приморье
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Отмечается, что в двусторонних тактических манёврах приняли участие более 5 тыс. военнослужащих флота, которые отработали ведение боя во время наступления и обороны побережья.

В учениях среди прочего были задействованы большие десантные корабли ТОФ «Адмирал Невельской», «Николай Вилков», «Ослябя» и «Пересвет».

Кроме того, в военных мероприятиях участвовали истребители Су-25, вертолёты Ка-52 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также танки и самоходные гаубицы.

Как ранее передавало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.

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