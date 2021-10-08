Морские пехотинцы ТОФ провели боевые стрельбы на учениях в Приморье
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Отмечается, что в двусторонних тактических манёврах приняли участие более 5 тыс. военнослужащих флота, которые отработали ведение боя во время наступления и обороны побережья.
В учениях среди прочего были задействованы большие десантные корабли ТОФ «Адмирал Невельской», «Николай Вилков», «Ослябя» и «Пересвет».
Кроме того, в военных мероприятиях участвовали истребители Су-25, вертолёты Ка-52 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также танки и самоходные гаубицы.
Как ранее передавало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.