Шестеро детей пострадали в результате ДТП в Воронежской области
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- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявила начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Отмечается, что авария произошла 07:23 мск в посёлке Таловая.
«Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева со стороны улицы Степной в направлении улицы Советская, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкодор» под управлением 61-летнего местного жителя», — сказала собеседница.
Уточняется, что пострадавшим детям от семи до 14 лет, а взрослой, получившей травмы при аварии, является учительница, которая сопровождала школьников.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2115 в Башкирии.