Шестеро детей пострадали в результате ДТП в Воронежской области

Семь человек, шестеро из которых дети, пострадали в результате столкновения школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области.

Об этом РИА Новости заявила начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

Отмечается, что авария произошла 07:23 мск в посёлке Таловая.

«Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева со стороны улицы Степной в направлении улицы Советская, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкодор» под управлением 61-летнего местного жителя», — сказала собеседница.

Уточняется, что пострадавшим детям от семи до 14 лет, а взрослой, получившей травмы при аварии, является учительница, которая сопровождала школьников.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2115 в Башкирии.