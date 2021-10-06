В Башкирии шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля

Шесть человек пострадали в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2115 в Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о том, что в Нуримановском районе на муниципальной автодороге Красная Горка — Сарва вблизи н.п. Вознесенский произошло опрокидывание ВАЗ-2115», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП погибших нет, пострадали шесть человек, из них трое детей (2010, 2012, 2019 г. р.)».

«Пострадавшие госпитализированы в Нуримановскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ангарске Иркутской области маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Lada Granta.