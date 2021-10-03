В Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса
- РИА Новости
Отмечается, что «инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту столкновения маршрутного автобуса и автомобиля Lada Granta в городе Ангарске».
«На перекрёстке столкнулись автобус ПАЗ 20-го маршрута и Lada Granta. От удара был повреждён столб освещения. Количество пострадавших уточняется», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Юрьянском районе Кировской области пострадали пять человек.