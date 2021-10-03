В Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса

Короткая ссылка
В Ангарске Иркутской области маршрутный автобус столкнулся с автомобилем Lada Granta. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса
  • РИА Новости

Отмечается, что «инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту столкновения маршрутного автобуса и автомобиля Lada Granta в городе Ангарске».

«На перекрёстке столкнулись автобус ПАЗ 20-го маршрута и Lada Granta. От удара был повреждён столб освещения. Количество пострадавших уточняется», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Юрьянском районе Кировской области пострадали пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить