Эксперт рассказал, надо ли отключать геолокацию в телефоне

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников рассказал, нужно ли отключать геолокацию в мобильном телефоне тем, кто опасается, что за их передвижениями могут следить.

В беседе с радио Sputnik эксперт пояснил, что многие отключают геолокацию, будучи уверенными, что их передвижения могут отслеживать.

«Модуль геолокации сегодня является одним из ключевых для правильной работы большинства приложений, которые нам показывают информацию с привязкой к местности. Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS — по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций», — сказал Половников.

В то же время он напомнил, что функция геолокации влияет на скорость расхода заряда гаджета, но незначительно.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.