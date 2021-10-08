Терапевт Романенко рассказала о вредных методах самолечения при простуде

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Врач-терапевт Татьяна Романенко призвала не заниматься самолечением при появлении симптомов простуды.
Терапевт Романенко рассказала о вредных методах самолечения при простуде
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«Есть мнение, что алкоголь помогает убить микробы. Это, конечно, не так. Никакие микробы мы таким образом не убиваем...» — сказала специалист в беседе с «Москвой 24», отметив, что высокая концентрация спиртного может нанести вред сердцу и мозгу.

Наряду с этим вдыхание горячих паров картошки, добавила врач, способно спровоцировать дополнительный бронхоспазм и вызвать аллергическую реакцию.

Использование головок чеснока для лечения насморка — тоже небезопасная практика.

К вредным методам самолечения Романенко также отнесла посещение бани и поход в горячий душ при простуде, так как перегревание при повышенной температуре тела может нанести ещё больший вред.

В беседе с URA.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал об опасности одновременного протекания ОРВИ и COVID-19.

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