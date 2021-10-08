ФССП России начала взыскание с Twitter 8,9 млн рублей штрафов
- Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.
Отмечается, что на Twitter заведено три исполнительных производства: на 3,2 млн рублей, 2,4 млн рублей, а также 3,3 млн рублей.
Всего с начала года социальная сеть получила штрафы на сумму примерно 60 млн рублей.
Ранее Таганский суд Москвы оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Facebook.