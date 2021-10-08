ФССП России начала взыскание с Twitter 8,9 млн рублей штрафов

Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Twitter 8,9 млн рублей штрафов за отказ от удаления противоправного контента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.

Отмечается, что на Twitter заведено три исполнительных производства: на 3,2 млн рублей, 2,4 млн рублей, а также 3,3 млн рублей.

Всего с начала года социальная сеть получила штрафы на сумму примерно 60 млн рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Facebook.