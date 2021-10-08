В Красноярском крае убили женщину-таксистку

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В СУ СК Красноярского края сообщили о задержании жителя села Пятково, который подозревается в убийстве пожилой женщины-таксистки с целью грабежа.
В Красноярском крае убили женщину-таксистку
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Отмечается, что 5 октября поступило сообщение о безвестном исчезновении 68-летней жительницы Казачинского района, работавшей таксистом.

«В результате грамотно организованных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить лицо, причастное к совершению убийства женщины. Им оказался 25-летний житель села Пятково Казачинского района», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, злоумышленник, угрожая женщине ножом, выведал у неё данные о ПИН-кодах её банковских карт.

После этого мужчина убил свою жертву ножом и спрятал тело в колодце, затем он направился в банкомат с целью обналичить деньги.

Ранее в Оренбургской области суд постановил арестовать на два месяца ранее судимого Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трёх девушек в городе Гае.

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