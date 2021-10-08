Gazeta Wyborcza: строительство Польшей канала через Балтийскую косу обогатит Россию

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Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим «удар по Москве» приведёт лишь к обогащению российских бизнесменов.

Как пишет РИА Новости, сейчас единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, и создание канала в обход Балтийского пролива станет для Качиньского «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы».

«Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесённым по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — сообщает газета.

На данный момент российские бизнесмены транспортируют через польский порт различные товары и сырьё. С появлением канала они смогут увеличить грузооборот, что приведёт к росту их прибыли, считают в газете.

В октябре 2019 года Польша подписала договор на строительство канала через Балтийскую косу.

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