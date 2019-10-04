Польша подписала договор на строительство канала через Балтийскую косу
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Как сообщает PAP, канал соединит город Эльблонг с Балтийским морем и обойдётся в сумму около $254 млн.
Канал пройдёт в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области.
Консорциум NDI i Besix построит порт со стороны Гданьского залива, судоходный канал со шлюзом и систему затворов, а также создаст искусственный остров в Вислинском заливе.
Подробнее о строительстве канала — в материале RT.