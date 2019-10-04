Польша подписала договор на строительство канала через Балтийскую косу

Польские власти подписали контракт с подрядчиком для сооружения судоходного канала через Балтийскую косу.

Как сообщает PAP, канал соединит город Эльблонг с Балтийским морем и обойдётся в сумму около $254 млн.

Канал пройдёт в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области.

Консорциум NDI i Besix построит порт со стороны Гданьского залива, судоходный канал со шлюзом и систему затворов, а также создаст искусственный остров в Вислинском заливе.

Подробнее о строительстве канала — в материале RT.