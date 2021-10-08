Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 11

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В Оренбургской области число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 11. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 11
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«На данный момент 11 человек умерли. Двое пострадавших находятся в стационаре, медики делают всё возможное, чтобы спасти им жизнь», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что ещё два человека находятся дома в состоянии средней тяжести, за ними наблюдают медики.

По данным пресс-службы, в крови погибших обнаружили метанол в количестве, превышающем смертельную дозу.

Ранее сообщалось о девяти погибших. СК возбудил уголовное дело.

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