Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 11
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«На данный момент 11 человек умерли. Двое пострадавших находятся в стационаре, медики делают всё возможное, чтобы спасти им жизнь», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что ещё два человека находятся дома в состоянии средней тяжести, за ними наблюдают медики.
По данным пресс-службы, в крови погибших обнаружили метанол в количестве, превышающем смертельную дозу.
Ранее сообщалось о девяти погибших. СК возбудил уголовное дело.