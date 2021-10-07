В России запустили новый проект «Флагманы образования»

Короткая ссылка
В Москве состоялся запуск нового проекта Минпросвещения России и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования».
В России запустили новый проект «Флагманы образования»
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Система образования активно развивается. И в современную школу внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее», — заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.

По её словам, учителя во многом формируют будущее России, воспитывая новое поколение. Голикова выразила уверенность, что участие в конкурсе будет способствовать профессиональному росту и развитию педагогов.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить