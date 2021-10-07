В России запустили новый проект «Флагманы образования»
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«Система образования активно развивается. И в современную школу внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее», — заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.
По её словам, учителя во многом формируют будущее России, воспитывая новое поколение. Голикова выразила уверенность, что участие в конкурсе будет способствовать профессиональному росту и развитию педагогов.
Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.