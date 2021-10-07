В России запустили новый проект «Флагманы образования»

В Москве состоялся запуск нового проекта Минпросвещения России и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Система образования активно развивается. И в современную школу внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее», — заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.

По её словам, учителя во многом формируют будущее России, воспитывая новое поколение. Голикова выразила уверенность, что участие в конкурсе будет способствовать профессиональному росту и развитию педагогов.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.