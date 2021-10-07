В союзе защиты прав потребителей высказались об идее цветной маркировки продуктов

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин прокомментировал идею цветной маркировки продуктов.

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что покупателям станет легче выбирать нужные товары, поскольку не потребуется читать длинный текст на обороте упаковки.

«Очень просто будет понять, какой товар на полке вам больше всего полезен, какой будет подходить. Я думаю, что данная инициатива — самая приемлемая из всех с точки зрения использования покупателем. Её нужно внедрить, чтобы люди осознанно создавали себе продуктовую корзину», — заявил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роспотребнадзор взял в работу инициативу об обязательности маркировки продуктов питания разными цветами.