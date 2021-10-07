СК передал в суд дело о финансировании терроризма в отношении жителя Москвы

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Следственный комитет направил в суд дело в отношении жителя Москвы, который обвиняется в финансировании запрещённой в России террористической организации.
СК передал в суд дело о финансировании терроризма в отношении жителя Москвы
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Москвы Алимхана Магомедова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК России (финансирование терроризма)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый перевёл денежные средства на финансирование действующей в Сирии террористической группировки по просьбе одного из её участников.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.

В Свердловской области сотрудники ФСБ ранее провели три спецоперации, задержав 15 членов террористического сообщества.

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