СК передал в суд дело о финансировании терроризма в отношении жителя Москвы

Следственный комитет направил в суд дело в отношении жителя Москвы, который обвиняется в финансировании запрещённой в России террористической организации.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Москвы Алимхана Магомедова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК России (финансирование терроризма)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый перевёл денежные средства на финансирование действующей в Сирии террористической группировки по просьбе одного из её участников.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.

В Свердловской области сотрудники ФСБ ранее провели три спецоперации, задержав 15 членов террористического сообщества.