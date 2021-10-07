В МФЦ Подмосковья начали предоставлять услуги по поиску работы

В многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области начали предоставлять услуги по поиску работы.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Так, с октября в местных МФЦ можно получить направление от центров занятости или уведомление об отсутствии подходящей вакансии.

Кроме того, там можно поставить отметку о посещении места для подбора работы или уведомить об отказе от предложенного варианта трудоустройства.

«Чтобы подтвердить или перерегистрировать статус безработного, жители Подмосковья могут обращаться в ближайшие офисы МФЦ. Предварительно по электронной очереди они уже будут записаны на приём. Услуга центров занятости предоставляется в 126 офисах «Мои документы», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи области Максим Рымар.

Ранее ФАН передавало, что в МФЦ Москвы предоставляют 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.