В МФЦ Подмосковья начали предоставлять услуги по поиску работы

Короткая ссылка
В многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области начали предоставлять услуги по поиску работы.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Так, с октября в местных МФЦ можно получить направление от центров занятости или уведомление об отсутствии подходящей вакансии.

Кроме того, там можно поставить отметку о посещении места для подбора работы или уведомить об отказе от предложенного варианта трудоустройства.

«Чтобы подтвердить или перерегистрировать статус безработного, жители Подмосковья могут обращаться в ближайшие офисы МФЦ. Предварительно по электронной очереди они уже будут записаны на приём. Услуга центров занятости предоставляется в 126 офисах «Мои документы», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи области Максим Рымар.

Ранее ФАН передавало, что в МФЦ Москвы предоставляют 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить