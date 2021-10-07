В Москве запустят сервис по вывозу ненужных вещей

В Москве планируют запустить сервис по вывозу ненужных вещей. Он появится на портале mos.ru.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Специалисты помогут вывезти даже крупногабаритные вещи, например старые шкафы и сломанные холодильники. При необходимости приедут и грузчики. Сервис будет бесплатным.

Оставить заявку могут зарегистрированные пользователи старше 18 лет. За один раз можно вывезти не более 20 предметов.

Ранее сообщалось, что участникам программы реновации доступны уведомления о ходе переселения, сервис с инструкциями по переезду и электронная услуга по получению бесплатной помощи грузчиков.