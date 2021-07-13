В Москве рассказали об онлайн-услугах для участников программы реновации
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что реновация — масштабный проект, поэтому количество связанных с ней онлайн-услуг будет постоянно расти.
«Все они объединены в так называемый суперсервис — проект, включающий целый комплекс электронных продуктов. Теперь у пользователей суперсервиса появилась возможность получить персонализированную инструкцию по переезду», — уточнил Козлов.
Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».