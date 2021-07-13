В Москве рассказали об онлайн-услугах для участников программы реновации

Участникам программы реновации доступны уведомления о ходе переселения, сервис с инструкциями по переезду и электронная услуга по получению бесплатной помощи грузчиков.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что реновация — масштабный проект, поэтому количество связанных с ней онлайн-услуг будет постоянно расти.

«Все они объединены в так называемый суперсервис — проект, включающий целый комплекс электронных продуктов. Теперь у пользователей суперсервиса появилась возможность получить персонализированную инструкцию по переезду», — уточнил Козлов.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».