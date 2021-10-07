Прокуратура начала проверку после воспламенения на судне в Иркутской области

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В Иркутской области началась доследственная проверка в связи с происшествием на нефтеналивном теплоходе «Семён Дежнёв», где произошёл взрыв нефтепродуктов.
Прокуратура начала проверку после воспламенения на судне в Иркутской области
  • РИА Новости

«По факту транспортного происшествия начата доследственная проверка и общенадзорная проверка прокуратуры», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали рулевой моторист и электромеханик — за ними отправлен вертолёт Иркутского областного центра медицины катастроф. 

«Судно эксплуатируется ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», выполняло рейс Нижний Бестях — Усть-Кут без груза. По предварительным данным, судно находится на плаву, имеет действующие документы», — добавили в ведомстве.

По данным Интерфакса, произошло воспламенение паров нефтепродуктов в одной из ёмкостей, танкер при этом повреждений не получил.

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