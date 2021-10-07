Кузнецова назвала учреждение Дня отца вехой в российской истории

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Учреждённый президентом Владимиром Путиным День отца — это новая веха в истории России, заявила депутат Госдумы Анна Кузнецова.
Кузнецова назвала учреждение Дня отца вехой в российской истории
  • РИА Новости

«День отца — это не просто праздник, мы с коллегами-уполномоченными на встрече это подчеркнули. Это новый шаг в семейной политике: семья обрела целостность. Это веха на самом деле», — приводит РИА Новости слова Кузнецовой.

Депутат выразила надежду, что во все основополагающие государственные документы «войдёт семья как она есть — папа, мама и дети».

«Как сказал президент, большая крепкая семья — образ будущего. Вот сейчас этот образ практически восстанавливается этими шагами», — заключила Кузнецова.

Ранее указом президента России Владимира Путина в стране был учреждён День отца.

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